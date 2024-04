Diese Personalie erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Anfang Februar wurde NOYES Technologies von der KNAPP AG übernommen und in die Noyes Robotics überführt. Im Zuge der Übernahme ging ebenfalls die Marke über und bleibt somit erhalten. „Wir sind begeistert, dass Ulrich Möller unser Team verstärkt. Seine Expertise in der Robotik und sein Engagement für den Ausbau unserer Marktpräsenz sind entscheidend, um die Wachstumspläne von Noyes Robotics voranzutreiben und unsere neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen zu stärken“, so Marco Prüglmeier, CEO von Noyes Robotics.

Die Münchener Noyes Robotics entwickelt innovative, KI-basierte und modular aufgebaute Lagersysteme, die speziell für Umgebungen mit geringer Flächen- und Höhenverfügbarkeit konzipiert sind. Das Noyes Storage System ermöglicht es erstmals, konventionelle Durchlauf- und Fachbodenregale auf eine sehr einfache Art und Weise zu automatisieren. Ulrich Möller kommentiert seine neue Rolle: „Ich freue mich sehr darauf, die globale Vertriebsstrategie für Noyes Robotics zu leiten. Es ist eine spannende Zeit für das Unternehmen, und ich bin bereit, die Herausforderungen anzunehmen und zum weiteren Erfolg von Noyes beizutragen.“