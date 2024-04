Vor einem Publikum von rund 400 hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft zeichnete die B&C Privatstiftung in einer festlichen Preisverleihung in der Aula der Wissenschaften in Wien Österreichs wegweisende Forschungsprojekte mit dem renommierten Houskapreis aus. Der Forschungspreis wurde erneut in den drei Kategorien „Hochschulforschung“, „Außeruniversitäre Forschung“ und „Forschung & Entwicklung in KMU“ vergeben. Den Auftakt der 19. Houskapreis-Verleihung bildete der Houska-Talk mit der international renommierten KI-Expertin und Juristin Sandra Wachter von der Universität Oxford zum Thema „Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz?“. Zusätzlich wurde im Gedenken an die langjährige Generalsekretärin der B&C Privatstiftung der Mariella-Schurz-Preis in Kooperation mit dem BG/BRG Klosterneuburg verliehen. Durch den Abend führte bereits zum vierten Mal die bekannte Moderatorin Isabella Richtar.

„Forschung und Innovation sind von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung zahlreicher gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen sowie für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Eine florierende Forschungslandschaft und die Anerkennung der Menschen hinter den wissenschaftlichen Durchbrüchen sind unerlässlich. Die B&C Privatstiftung engagiert sich mit dem Houskapreis dafür“, sagte Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung. „Ich beglückwünsche die Preisträgerinnen und Preisträger sowie alle anderen Nominierten. Sie verkörpern exzellente Forschung und Innovationskraft in unserem Land.“