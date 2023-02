Auf richtige Märkte gesetzt

"Dank der erfolgreichen Strategieimplementierung konnten bei Umsatz und Ergebnis Rekordwerte erzielt werden. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten wir einmal mehr zeigen, dass wir auf die richtigen Märkte gesetzt haben", so der CEO des börsennotierten Konzerns, Andreas Gerstenmayer, am Dienstagfrüh in einer Aussendung. Und er kündigte an: "Wenn unser Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten in Chongqing, Kulim und Leoben weiterhin nach Plan läuft, werden wir schon im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro erreichen."

Wachstum in allen Segmenten

Positiv sei hervorzuheben, dass das Wachstum erneut von allen Segmenten getragen worden sei. Als wesentlicher Treiber für die Entwicklung erwies sich die robuste Nachfrage nach ABF-Substraten, so die Steirer. Der Mitarbeiterstand habe sich im Jahresvergleich konzernweit um 21 Prozent auf 14.891 Personen (inklusive Leiharbeiter) erhöht.