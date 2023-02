In der Arbeitswelt sind es z.B. die Flut an unterschiedlichen Informationen, der Generationenwechsel und viele weitere Veränderungen in den Organisationen – wie neue Technologien, flexible Arbeitsmodelle, Selbstbestimmung, agile Methoden etc. –, die eindeutige Entscheidungen hemmen. Als Lösungsansatz bietet sich auch hier VUCA an: Visionen, Understanding, Klarheit und Agilität zeichnen moderne Leadership-Strategien aus. Soweit die Theorie. Wie aber lässt sich die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen steigern?