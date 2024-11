Es gibt einen starken Rückgang bei der Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Produktionsstandortes. Was sind die Gründe für diese negative Stimmungslage?



Sebastian Schlund: Schon seit Beginn der Studie wird die globale Wettbewerbsfähigkeit interessanterweise immer höher eingeschätzt als die nationale. Letztes Jahr hat sich die Stimmung stark ins Negative gedreht, was vor allem auf die allgemeine wirtschaftliche Lage zurückzuführen ist. Unsere Befragung fand im Frühjahr statt, also zu einem Zeitpunkt, als die Rezession begann. Die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit liegt vor allem an den gestiegenen Energiekosten und den hohen Lohnabschlüssen. In Österreich sind die Löhne an die Inflation gekoppelt, was zu großen Lohnerhöhungen geführt hat. Während die Arbeitnehmer davon profitieren, setzen diese Entwicklungen die Unternehmen stark unter Druck. Diese Doppelbelastung schwächt die Wettbewerbsfähigkeit, und diese negativen Effekte werden sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Lesetipp: Made in Austria: Industrie plagen Sorgen über Inflation und Wettbewerb

Österreich als Produktionsstandort hat offensichtlich ein Problem. Kann man anhand dieser Ergebnisse die allgemeine Absicht der Industrieunternehmen ablesen, die Produktion ins Ausland zu verlegen?



Schlund: Diese Interpretation ist etwas weit hergeholt. Es gibt nach wie vor ein tiefes Verständnis dafür, dass es wichtig ist, einen Teil der Produktion in Österreich zu behalten. Dies sichert Wettbewerbsvorteile, vor allem im technologischen Bereich. Zudem wird die Nähe zwischen Industrie und Produktion geschätzt, insbesondere in Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das sind wichtige Faktoren, die dafür sprechen, weiterhin in Österreich zu produzieren. Allerdings muss man realistisch bleiben: Die steigenden Kosten drücken auf die Wettbewerbsfähigkeit, und die Unternehmen werden wahrscheinlich verstärkt im Ausland wachsen. Es ist durchaus möglich, dass in Zukunft 90 Prozent des Wachstums im Ausland stattfinden und nur zehn Prozent in Österreich.