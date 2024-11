An der Panelbefragung „Made in Austria: Produktionsarbeit in Österreich 2024“ nahmen heuer 110 Vertreter von insgesamt 100 österreichischen Unternehmen teil. Die Differenz zwischen der Anzahl der befragten Personen und der Anzahl der teilnehmenden Unternehmen erklärt sich durch die Tatsache, dass einzelne Vertreter unterschiedliche Unternehmen oder betriebsinterne Abteilungen repräsentieren.



Die Zielgruppe der Panelteilnehmer liegt primär im Bereich der produzierenden Industrie. In den befragten Unternehmen sind 58,6 Prozent der Beschäftigten direkt in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen tätig. Im Befragungszeitraum belief sich die durchschnittliche Beschäftigtenzahl der befragten Unternehmen auf 6.966 weltweit und 1.447 in Österreich. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am IndustriePANEL betrug in diesem Jahr 29,9 Prozent.

