Für Austrian-Standards-CEO Valerie Höllinger hatte der Vierziger das perfekte Timing und schärft den Fokus für zukünftige Herausforderungen: „Wir befinden uns am Anfang einer neuen Epoche. Laufend entstehen neue Branchen und ganze Sektoren, die aktiv Standards zum Beispiel in noch jungen Gebieten wie der Künstlichen Intelligenz oder Circular Economy nachfragen. Das Tempo ist also hoch und wird noch schneller werden. Das unterstreicht zugleich das hohe Vertrauen und die noch höheren Erwartungen, die von der Zivilgesellschaft wie auch von der Wirtschaft in uns gesetzt werden. Wir geben Transformation einen sicheren und guten Rahmen.“

In seinen Ausführungen betonte Sektionschef Georg Konetzky als Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) die zentrale Rolle des House of Standards & Innovation in der Heinestraße und hob die Bedeutung der Standardisierung für Österreichs und Europas Wirtschaft hervor: „Standards sind ein wesentlicher Teil des Fundaments wirtschaftlicher Aktivitäten. Für österreichische Unternehmen bieten sie die notwendigen Rahmenbedingungen und Stabilität, um Innovationen umzusetzen und auf nationalen als auch internationalen Märkten erfolgreich zu sein.“