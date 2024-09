Rittal hat standardisierte und containerisierte Rechenzentrumslösungen auf Basis des RiMatrix-Portfolios für das LMD projektiert, die für hohe Flexibilität und Kosteneffizienz sorgen. Die vorkonfigurierten Module sind schlüsselfertig in Containern installiert und verfügen über bis zu zehn Racks. Sie sind mit Stromverteilungs- und Klimatisierungstechnik sowie mit Monitoring-Software für ein umfassendes IT-Infrastrukturmanagement ausgestattet. Dies ermöglicht eine schnell skalierbare Nutzung von IT-Systemen – von Colocation und Private Clouds bis hin zu ITaaS (IT as a Service) und DCaaS (Data Center as a Service).

Darüber hinaus hat das Rittal Team eine Klimatisierungslösung mit dem Liquid Cooling Package (LCP)-Sortiment eingebracht. Das LCP leitet die warme Luft aus den Servern durch einen speziellen Wärmetauscher, der an den Kaltwasserkreislauf des Fjords mit 7 °C angeschlossen ist. Die warme Luft wird damit effizient auf die gewünschte Eintrittstemperatur von 15 °C abgekühlt, bevor sie wieder in das System eingeführt wird. Dieser Prozess führt zu einer Power Usage Effectiveness (PUE) von unter 1,1. Der geringe Stromverbrauch ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch klimafreundlich, da 97 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen.

Auf der „Data Cloud Conference“ gab Rittal auch schon einen Ausblick auf die nächste technologische Innovation: Single Phase Direct Liquid Cooling mit Wasser als unentbehrlicher „Enabler“ für AI-Anwendungen. Denn die dafür benötigte Leistungsdichte bringt Luftkühlung im Rack an ihre Grenzen. Rittal hat in enger Abstimmung mit mehreren Hyperscalern und Server-OEMs eine neuartige Coolant Distribution Unit (CDU) entwickelt, die eine Kühlleistung von über 1 MW erbringt. Sie passt kompakt in ein anreihbares OCP-Rack und lässt sich dank Modulkonzept einfach im laufenden Betrieb servicieren.