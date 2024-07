Sie haben zwar nicht die gesamten 50 Jahre miterlebt, aber doch einen wesentlichen Teil davon. Was hat die Entwicklung von Rittal in Österreich rückblickend geprägt und herausgefordert?

Marcus Schellerer: Ich hatte das Privileg, fast 60 Prozent dieser Zeit bei Rittal tätig zu sein. 1996 bin ich als Vertriebsleiter eingestiegen und habe im April 2010 die Position des Geschäftsführers übernommen. Was Rittal so besonders macht und warum ich seit 28 Jahren dabei bin? Es ist die Vielseitigkeit des Unternehmens. Rittal ist immer Vorreiter, bringt Innovationen auf den Markt, bevor die Kunden den Bedarf erkennen. Ein prägnantes Beispiel sind unsere Serverschränke Ende der 90er Jahre. Wir haben 19-Zoll-Serverschränke auf den Markt gebracht, als der Markt noch nicht so weit war. Sie waren 600 Millimeter breit, zwei Meter hoch und 800 Millimeter tief. Anfangs hat sie niemand gekauft. Aber wir haben den Markt so gut informiert, dass die Serverhersteller schließlich von Desktop-Geräten auf 19-Zoll-Server umstiegen. Plötzlich war da ein riesiger Markt. Das Gleiche ist der Fall bei Themen wie Energieeffizienz bei Kühlgeräten und Nachhaltigkeit. Das ist nicht erst in den letzten fünf Jahren entstanden. Rittal hat frühzeitig in Forschung und Entwicklung investiert. So wurde beispielsweise die Kühlgeräteserie Blue e Plus auf den Markt gebracht. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung unserer Maxi PLS Schiene, einer bahnbrechenden Innovation im Bereich der Energieversorgung. Anstelle der herkömmlichen Flachkupferschienen entwickelten wir profilierte Kupferschienen mit quadratischem Querschnitt und Ausfräsungen. Dies ermöglicht unseren Kunden eine erhebliche Platzersparnis im Anschlussbereich, insbesondere beim Anschluss von dicken Kupferkabeln. Und eine besondere Herausforderung war die Einführung der neuen Norm EN 61439 für den Bau von Niederspannungshauptverteilungen. Obwohl Rittal nicht primär Kupferexperte ist, wurden wir durch unsere umfangreichen Kundenseminare zu diesem Thema plötzlich als die Experten für die Norm wahrgenommen. Das erfüllte uns mit Stolz, brachte aber auch eine große Verantwortung mit sich.

Wie hat sich der Vertrieb im Laufe der Jahre entwickelt, insbesondere seit Ihrem Einstieg 1996 als Verkaufsleiter?

Schellerer: Was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass Menschen von Menschen kaufen. Die Präsenz unserer Außendienstmitarbeiter beim Kunden ist nach wie vor entscheidend. Geändert haben sich die Gesprächsthemen. In den 90er und frühen 2000er Jahren standen die Produkteigenschaften im Vordergrund. Heute geht es vielmehr um Prozesse und darum, wie Rittal mit seinem gesamten Leistungsportfolio - Produkte, Beratung, Konfiguratoren, Lieferbereitschaft - den Kunden dabei unterstützen kann, sein Geschäft erfolgreich zu gestalten. Wir sind vom reinen Produktverkauf zum Lösungsvertrieb übergegangen. Früher haben wir mit gedruckten Katalogen und Prospekten gearbeitet, heute entwickeln unsere Vertriebsmitarbeiter gemeinsam mit den Kunden Projekte, zum Beispiel im Bereich Energiewende und Photovoltaik. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind als Experten gefragt, wenn es um die Auslegung von Schaltschränken für Photovoltaikanlagen geht. Auch die Dokumentation hat sich stark gewandelt. Früher wurde mit Transparentpapier und Tuschestift gearbeitet, heute ist alles digital. Rittal bietet hier mit der digitalen Schaltplantasche und QR-Codes auf den Komponenten moderne Lösungen. Diese Entwicklungen erfordern natürlich auch eine Veränderung in der Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl im Innen- als auch im Außendienst.