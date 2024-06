Rittal-Österreich Geschäftsführer Marcus Schellerer und Moderator Alexander Goebel begrüßten im Congress Zentrum Baden Gäste, die aus ganz Österreich angereist sind, um die Rittal-Erfolgsgeschichte ausgiebig zu feiern. "Unser Erfolgsgeheimnis ist der Kontakt zu unseren Kunden, deren Wünsche und Anforderungen für die Entwicklung unserer Innovationen maßgeblich sind", so Schellerer.

Zum Jubiläum gesellte sich auch hoher Besuch aus dem Headquarter. Mario De Marco, Executive Vice President International Market Management, ließ sich das Fest nicht entgehen und betonte die Verbundenheit des Unternehmens mit Österreich. "Wir sind in Österreich ein Name und darauf können wir stolz sein." Rittal will mit seinen Entwicklungen aber auch global eine gewichtige Rolle spielen und mit Technologie zur Bewältigung der Klimakrise beitragen. "Wir wollen Teil der Lösung sein", so De Marco. Die Schaltschränke aus dem Hause Rittal erfreuen sich weltweit großer Nachfrage, der KI-Boom und damit der Bedarf nach innovativen Kühlungslösungen in Serverzentren sei für Rittal Herausforderung und Chance zugleich.