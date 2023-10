In der österreichischen Zentrale von Rittal ging es in den letzten Monaten laut und staubig zu. Grund dafür waren groß angelegte Umbauarbeiten. Die vormalige Gas-Heizungsanlage musste einer möglichst unabhängigen Energieversorgung weichen. 2022 begann man mit den Arbeiten, seit Mitte 2023 ist die Modernisierung abgeschlossen. Das Rittal Gebäude in der Laxenburger Straße ist damit das erste in der Friedhelm Loh Gruppe, das umfassend auf eine erneuerbare Energieversorgung umgestellt wurde und dadurch unabhängig von Gas ist.



Marcus Schellerer, Geschäftsführer Rittal Österreich, zeigt sich zufrieden: „Gas-Engpässe können uns nichts mehr anhaben, denn wir sind komplett autark von Gas und decken zudem durch unsere PV-Anlage einen Großteil unseres Energiebedarfs aus eigener Erzeugung.“



