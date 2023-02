Unternehmen müssen Transparenz schaffen

„Um wirklich einschätzen zu können, ob Preiserhöhungen gerechtfertigt sind, müssen Unternehmen Transparenz über den Rohstoffgehalt ihrer Vorprodukte schaffen“, erklärt Lars-Peter Häfele, Managing Director und Rohstoffexperte bei INVERTO. Auf Basis von so genannten Cost Breakdowns lassen sich etwa Preisgleitklauseln vereinbaren, die die Rohstoffpreise abbilden. Eine Mehrheit von 78% gibt an, auf derartige Preisvereinbarungen, die sich an einem Rohstoffindex orientieren, zurückzugreifen. Gesunken ist die Zustimmung zur Option „Weitergabe gestiegener Rohstoffkosten an den Kunden“ – im Vergleich zu 2021 um 13 Prozentpunkte. 62 Prozent der Befragten glauben, dass sie ihre gestiegenen Kosten weiterreichen können.

Fokus auf Resilienz und Flexibilität

Der Ukraine Krieg verstärkt den Fokus der Einkaufsorganisationen auf Resilienz und Flexibilität mit Blick auf zukünftige Krisen. 53% der Befragten sehen sich durch den Ukraine-Krieg mit einer schlechteren Verfügbarkeit von Rohstoffen konfrontiert. Doch die Auswirkungen scheinen meist überschaubar. So geben 35% der Betroffenen an, eine kontinuierliche Rohstoffversorgung garantieren zu können. Dabei haben die Analyse der Supply-Chain und Optimierung der Lagerbestände (59%) sowie die Optimierung der Rohstofflieferantenbasis (53%) für die Befragten weiterhin den höchsten Stellenwert im Rohstoffmanagement. Mit Blick auf die Zukunft erwarten die TeilnehmerInnen dauerhafte Veränderungen für den Einkauf mit Fokus auf Resilienz und Flexibilität in der Supply-Chain. So erwartet die Mehrheit von 82% ein verbessertes Risikomanagement in der Lieferkette und eine verstärkte Nutzung von Dual oder Multiple Sourcing (63%).

