Jahrzehnte lang trug Michael Egger die Verantwortung für Vertrieb und Marketing und war „das Gesicht“ des Unternehmens. 2009 wechselte er in den Aufsichtsrat und beriet seither die EGGER Gruppenleitung in strategischen Fragen. Nun, im Alter von 75 Jahren, zieht er sich aus dem Aufsichtsrat zurück. Zugleich beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Familienunternehmens: Michael Egger jun. ist mit Wirkung vom 27. Juli 2022 in die EGGER Gruppenleitung eingetreten und verantwortet nunmehr Vertrieb und Marketing des Holzwerkstoffherstellers.

(Lesen Sie auch: Übernahme im Familienbetrieb scheitert - Was nun?)

Über den Werdegang von Michael Egger sen.

Vorausschauendes, auf zukünftige Generationen ausgerichtetes Handeln ist bei EGGER laut Eigenaussage besonders wichtig. So ist es wenig überraschend, dass auch Michael Egger von Kindes Beinen an wesentlich zum Erfolg des Familienunternehmens beigetragen hat. Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens hatte Michael Eggers Vater Fritz Egger sen. mit einem Sägewerk in St. Johann in Tirol gelegt. 1961 legte Fritz Egger das Sägewerk still und wagte sich stattdessen an den Bau eines der ersten Spanplattenwerke Österreichs. Dieses lernte Michael Egger nach seiner Ausbildung zum Holzkaufmann an der Holzfachschule in Kuchl ab Ende der 1960er-Jahre in allen Facetten kennen. Mit einigen Auslandsaufenthalten rundete er sein Wissen zur Holzwerkstoffproduktion ab und gewann den Weitblick, der die Entscheidungen des Familienunternehmens bis heute auszeichnet.