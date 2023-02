FACTORY: Was verbirgt sich hinter unserem neuen digitalen Lagerservice "On-Demand Production"?



Loock: Vordergründig ist es eine Plattform, die Daten speichert und zugänglich macht, anstatt physische Teile zu lagern. Im Hintergrund ist es ein unabhängiger Makler, der dem Kunden Teile aus einem Netzwerk von 3D-Druck-Unternehmen anbietet. So wie Uber keine Autos besitzt, besitzen wir keine Maschinen. Aber wir arbeiten mit spezialisierten globalen Subunternehmern zusammen, die die Ersatzteile herstellen. Wir koordinieren die Lieferant:innen, so dass es für den Kunden einfach ist, die Teile rechtzeitig am richtigen Ort und in der erforderlichen Qualität zu erhalten. Letztendlich helfen wir dem Kunden dabei, ein komplexes, globales 3D-Druck-Ökosystem in seine bestehenden Beschaffungsprozesse zu integrieren.



Was sind die aktuellen Hürden für Kunden bei der Anwendung des digitalen Lagerkonzepts?

Loock: Viele Kund:innen wissen nicht, wo sie anfangen sollen, und sie wissen nicht, welche Teile 3D-gedruckt werden können. Deshalb unterstützen wir sie mit unserem Beratungsservice "part screening" bei der Identifikation von profitablen Teilen. Auch ingenieurtechnische Themen wie die Digitalisierung von 30 Jahre alten Zugteilen oder die Erzielung einer mindestens gleichwertigen Qualität wie beim Originalteil sind Herausforderungen. Hier helfen wir ebenfalls, mit unserer Erfahrung, diese Herausforderungen strukturiert und schnell bewältigen zu können.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der digitalen Lagerhaltung aus?

Loock: Derzeit wird Digital Warehousing profitabel für Ersatzteile eingesetzt. Aber so wie Amazon mit der Auslieferung von Büchern begonnen hat, erwarten wir, dass Digital Warehousing nicht in dieser Nische verharren, sondern sich die Reichweite des Konzepts ausweiten wird. Für nicht 3D-druckbare Teile wird es in Zukunft möglich sein, auch andere Technologien für On-Demand-Produktionsservices zu nutzen. Auch könnte das Konzept in Zukunft auf dringende Serienteile ausgeweitet werden.