DB Schenker ist Vorreiter bei der nachhaltigen Ersatzteile-Logistik. Seit September 2022 bietet der Logistiker Ersatzteil-Lieferung via 3D-Druck an. Dadurch sind Produkte aus dem virtuellen Warenlager sind in kürzester Zeit verfügbar und werden direkt dort hergestellt, wo sie gebraucht werden.



Wie das digital Warehouse die Lieferkosten senken kann, schildert Stefanie Brickwede, Head of Additive Manufacturing bei der Deutschen Bahn, in ihrem Teil des Webinars.

