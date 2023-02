Als Beispiel für die Verbreitung des 3D-Drucks im Ersatzteilbereich nennt er das Unternehmen Pankl in der Obersteiermark. Dort ist in Kooperation mit EOS ein 3D-Druckzentrum entstanden. Für jedes Material steht ein eigener 3D-Drucker zur Verfügung, und so entstehen Elektromotorengehäuse, Kühlstrukturen von Batterien, Batteriewannen etc. Neben den pulverbasierten Verfahren sind auch die drahtbasierten Verfahren stark im Kommen. Durch die drahtbasierte additive Fertigung (wire-based additive manufacturing, kurz WAM) erreicht man laut Stephan Ucsnik, Senior Research Engineer beim AIT und thematischer Koordinator für das Themenfeld WAM beim LKR, in mehreren Punkten einen Benefit: „Durch WAM kommt weniger Material zum Einsatz, wir produzieren weniger Abfall und profitieren von schnelleren Fertigungszeiten sowie einer verbesserten Rezyklierbarkeit.“

Die Anwendungsmöglichkeiten des 3D-Drucks im Ersatzteilmanagement bei kleinen und mittleren Unternehmen sieht Haas dort, wo Konstruktion und Produktion synergetisch näher zusammenrücken. „Wenn ich es nicht schaffe, die Komplexität in puncto Lebensdauer, Funktionsintegration etc. zu nützen, habe ich in der additiven Fertigung verspielt.“ In der Steiermark sind beispielsweise Firmen wie Fuchshofer und Resch in diesem Bereich erfolgreich. „Die Kombination von Konstruktion und Produktion ist auch für kleine und mittlere Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg“, so Haas.