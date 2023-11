Die Verständigung zwischen IT und Instandhaltung ist nicht immer einfach, treffen hier doch zwei Welten aufeinander. Darüber konnten Thomas Amesbauer, Instandhaltungsleiter bei Miba Gleitlager in Laakirchen, und Franz Almhofer-Amering, geschäftsführender Gesellschafter von ABD, in ihrem Vortrag ein Lied singen. In eineinhalb Jahren bauten sie gemeinsam ein Instandhaltungs-Dashboard bei Miba auf, das den Instandhaltern einen zentralen Einblick in den Zustand der Maschinen ermöglichte. Und die IHK-Zuschauer konnten aus ihrem Bericht ein zentrales Learning mitnehmen: Ein gutes Konzept und klare Vorstellungen der Instandhalter sind unabdingbar. Außerdem betonen beide Speaker: "Haben Sie Mut zur Lücke!". Dann wird, um es mit Herrn Amesbauers Worten zu sagen, auch Ihr Digitalisierungsprojekt bestimmt "großartig".



Mit dem Thema Nachhaltigkeit griff der nächste Beitrag einen weiteren Trend auf. Wie die intelligente Kombination von Öko-Effizienz und Asset Management zum Wettbewerbsvorteil werden kann, darüber sprach Mitveranstalter Andreas Dankl, der neben dem Beratungsunternehmen dankl+partner das Branchennetzwerk MFA leitet. Er versteht unter Öko-Effizienz mitunter, den Material- und Energieverbrauch, sowie die Emissionen auf ein Minimum zu bringen. In dem Sinn kann Nachhaltigkeit laut Dankl mit Anlagenmanagement in Einklang gebracht werden. Aber spießen sich Optimierungsmaßnahmen in Richtung Öko-Effizienz nicht mit aktuellen Kostensenkungsprogrammen? "Leider ja", so die ehrliche Antwort des Speakers. In Hinblick auf zukünftige Einsparungen können sich die Maßnahmen aber durchaus lohnen.