Seine Karriere bei SAP begann Christian Senfter im Jahr 1999 beim ARZ. Während seines berufsbegleitenden Studiums der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Leopold Franzens Universität Innsbruck wechselte er zur AT Solutions Partner GmbH. Dort verantwortete er von 2009 bis 2019 den Bereich HR Consulting und beriet Kunden in den Branchen Finanzdienstleistung, Öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen bei der Implementierung individueller Lösungen im SAP-HR-Umfeld.



Als Führungskraft und Experte im HCM-Team bei CNT erweiterte der gebürtige Tiroler erfolgreich das Dienstleistungsangebot um die Lösungsbereiche SAP SuccessFactors und SAP Concur. An der Schnittstelle zwischen HR und IT begleitet er Unternehmen jeder Größenordnung bei der Umsetzung von SAP SuccessFactors- und SAP-HCM-Projekten von der Konzeption über die Implementierung bis hin zum Rollout individueller Lösungen.



Dank seiner langjährigen Erfahrung und Expertise in der Definition von HR-Prozessen und deren Abbildung in IT-Systemen hat Christian Senfter das Ziel, gemeinsam mit CNT-Kunden ganzheitliche HR-Prozesse erfolgreich in den Unternehmensalltag zu integrieren. Als erfahrener Berater an der Schnittstelle zwischen HR und IT unterstützt er Unternehmen dabei, eine nahtlose Integration von HR- und IT-Prozessen zu erreichen.