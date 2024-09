In Europa fehlten dem Markt wegen der schwachen Nachfrage einige Millionen Autos im Vergleich zu den Erwartungen vor fünf Jahren. "Das heißt nicht, dass der Markt dauerhaft zurückgegangen ist. Es kann aber ein paar Jahre länger dauern, bis wir das alte Niveau erreicht haben", erklärt der Bosch-Chef. Damit sieht er nicht so schwarz wie Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz, der den europäischen Markt dauerhaft 2 Millionen unter dem Volumen von 2019 sieht, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. In der Europäischen Union wurden damals 15,3 Millionen Pkw neu zugelassen.

VW begründete unter anderem mit dieser Prognose den Schritt, das Sparprogramm der Kernmarke zu verschärfen, womöglich mit Werksschließungen und Entlassungen. Die Krise des größten europäischen Autobauers sendet Schockwellen in die Branche, die ohnehin schon unter großem Druck steht. Auch Bosch machte bereits kleinere Standorte zu und streicht insgesamt rund 7.000 Arbeitsplätze, knapp die Hälfte davon im Autogeschäft.



In der E-Mobilität gebe es Überkapazitäten, dafür sei die Produktion an anderer Stelle besser ausgelastet als geplant, sagte Hartung. "Batterieelektrische Pkw wachsen zwar noch gegenüber dem Vorjahr, aber es gibt eine deutliche Eintrübung." Stärker gefragt seien Plug-in-Hybride. Solche Veränderungen seien normal, wenngleich es mit dem Auf und Ab beim Umstieg auf E-Autos häufiger als früher Veränderungen gebe, mit denen das Unternehmen umgehen müsse.