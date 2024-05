Österreich habe sich innerhalb der Bosch-Gruppe als wichtiger F&E-Standort etabliert, sagte Weinwurm am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Das Unternehmen ist seit 125 Jahren in Österreich präsent und hat hier 2023 rund 1,4 Mrd. Euro Umsatz gemacht - etwas weniger als im Jahr davor.



In Forschung und Entwicklung hat Bosch in Österreich rund 190 Mio. Euro investiert - das waren um 16 Prozent mehr als 2022. "Mit einer Forschungsquote von 14 Prozent spielt Österreich in der absoluten Topliga bei F&E", sagte Weinwurm. "Zudem haben wir im Vorjahr Investitionen in Höhe von 22 Mio. Euro getätigt, das ist eine Steigerung von 46 Prozent." Stark investiert wurde in die Infrastruktur im Werk in Hallein und im Linzer Engineering Center. In Linz sollen in den nächsten zwei Jahren weitere 28 Mio. Euro in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur investiert werden.



Dabei geht es unter anderem um Elektrolyse-Stacks für die Wasserstoff-Herstellung, Brennstoffzellen-Antriebe und Wasserstoff-Tankstellenkomponenten bis hin zu wasserstofftauglichen Industriekesseln. Auch Engineering-Projekte in der Mobilitätstechnik werden umgesetzt, zum Beispiel vernetzte Mobilitätslösungen oder Elektrik/Elektronik-Architekturen in modernen Fahrzeugen.