Von Raven wechselt vom U.S.-amerikanischen Unternehmen S.C. Johnson & Son Inc. zum 1. Oktober 2024 zu Bosch. Die studierte Betriebswirtschaftlerin und MBA-Absolventin verantwortet seit 2019 als CEO bei S.C. Johnson Professional die globale Geschäftsleitung für hochwertige Markenartikel. In den vorangegangenen Jahren war sie in Europa und den USA als Top-Managerin für verschiedene Markenhersteller tätig: Beim Gartengerätehersteller Husqvarna war sie für deren Verbrauchermarken-Geschäft in Europa vollverantwortlich und brachte für das Unternehmen zum Beispiel Innovationen in der Batterie- und Robotertechnologie in den Markt. Zudem erneuerte sie als Präsidentin für die Regionen EMEA und Asien die Produktpalette des amerikanischen Gebäudetechnikherstellers Chamberlain Group, ausgerichtet an wandelnden Kundenbedürfnissen. Darüber hinaus hatte von Raven in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn unter anderem beim Konsumgüter- und Haushaltswarenhersteller Newell Rubbermaid und beim Elektrowerkzeug- und Haushaltsgerätehersteller Black & Decker führende Positionen inne.

„Wir freuen uns, mit Katja von Raven eine erfahrene Geschäftsführerin für Bosch zu gewinnen, die langjährige Management-Expertise aus verschiedenen, internationalen Unternehmen mitbringt“, so Stefan Asenkerschbaumer, geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, ergänzt: „Mit ihrem tiefen und breiten Verständnis im B2B- und B2C-Geschäft mit Marken-Konsumgütern in angestammten Bosch-Branchen wird Katja von Raven unser Geschäftsführungsteam bereichern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.“