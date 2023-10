Nachhaltigkeit ist uns bei Haberkorn ein wichtiges Anliegen. Wir sind schon seit vielen Jahren nach Ökoprofit zertifiziert und seit 2020 auch nach ISO 14001. Im Zuge des Ökoprofit-Audits wurde auch unser Abfallbericht immer sehr genau überprüft. Während der letzten drei Jahre haben wir etwa eine Kooperation mit der AfB gestartet. Das ist ein gemeinnütziges IT-Unternehmen, dem wir unsere alte IT Hardware spenden. Diese bereiten sie dann wieder auf und verkaufen sie weiter. In einem Handelsbetrieb müssen auch immer wieder Produkte entsorgt werden – das sind etwa Ladenhüter, Übermengen oder Produkte mit Haltbarkeitsdatum. Hier hatten wir ein paar Jahre mit dem gemeinnützigen Unternehmen Fairmittlerei kooperiert. Diese hatten brauchbare Produkte ausgewählt und an NGOs vermittelt. Leider musste die Fairmittlerei Konkurs anmelden. Es wäre schön, wenn wir in Zukunft wieder eine solche Kooperation finden würden. Einwegpaletten fallen unter das System der ARA. Unsere (wenig) defekten Europaletten verkaufen wir seit Kurzem an ein Unternehmen, das diese repariert und wieder in den Verkehr bringt. Zuletzt haben wir für Restmüll-, Kunststoff- und Papier-Abfälle Presscontainer angeschafft. Durch die Benützung dieser Presscontainer können wir die Fahrten reduzieren.