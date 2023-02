Der japanische Wälzlager- und Lineartechnik-Hersteller NTN SNR hat ein Partner-Programm etabliert, in dem gemeinsam mit ausgewählten Handelspartnern Ziele in Bezug auf Wachstum und Weiterentwicklung festgehalten werden. Mit dem Programm verfolgt NTN SNR das Ziel, ein attraktives und kompetentes Handelsnetzwerk für NTN-Produkte aufzubauen, das den Endkunden technisches Know-How und eine gute Verfügbarkeit bietet. Je nach Engagement und Möglichkeiten der einzelnen Händler bestehen drei Stufen der Partnerschaft: „Active“, „Associate“ und „Ambassador“.



Haberkorn Österreich ist im Rahmen des Programms als „Ambassador“ mit der engsten der drei Partnerschaften ausgezeichnet worden – als einziger technischer Händler Österreichs. Schon seit vielen Jahren ist NTN ein verlässlicher Partner von Haberkorn – „diese Auszeichnung hievt unsere Geschäftsbeziehung auf eine höhere Ebene“, betont Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin bei Haberkorn. Und weiter: „Wir freuen uns auf die intensive Zusammenarbeit mit NTN und die Vorteile, die uns durch das Programm ermöglicht werden.“

Über Haberkorn

Haberkorn versorgt Industrie- und Bauunternehmen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten wie Schläuche, Maschinenelemente und Hydraulik. Kompetente Fachberater, Produktdienstleistungen und die besondere Kenntnis der Beschaffungsmärkte in allen Sortimenten machen Haberkorn zum Multispezialisten. E-Business & Logistik-Lösungen ersparen den KundInnen Zeit und Geld. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wolfurt/Vorarlberg wurde 1932 gegründet. Heute zählt Haberkorn mit über 2.200 MitarbeiterInnen und 30 Standorten in Österreich, Deutschland, Schweiz und Osteuropa zu den führenden technischen Händlern Europas.

Weitere interessante Artikel:

FACTORY im Sommer

So sieht nachhaltige Berufskleidung von MEWA aus