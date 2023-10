Holz ist in Österreich weitgehend Familiensache – die 1.291 holzverarbeitenden Unternehmen des Landes sind größtenteils seit Generationen existierende Familienbetriebe und fest in ihren Heimatregionen verwurzelt. Ihre Produkte hingegen werden weltweit exportiert. 2022 erwirtschaftete die Branche einen stolzen Außenhandelsüberschuss von ca. 1,8 Milliarden Euro. Österreich zählt zu den waldreichsten Ländern Europas, der Waldanteil beträgt etwa 50%. Das Holz wächst stetig und und erneuert sich schneller, als es gefällt wird. In den vergangenen zehn Jahren nahm Österreichs Waldfläche täglich um sechs Hektar zu – das entspricht der Fläche von neun Fußballfeldern. Dementsprechend gehört die österreichische Holzindustrie zu den produktivsten Europas und ist eine der Leitindustrien der heimischen Wirtschaft.

