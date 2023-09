In der Montage von Fahrrädern gibt es viele Arbeitsschritte, die auch in Zukunft nicht von Maschinen übernommen werden können. Zu oft ändert sich die Ausstattung der einzelnen Modelle, zu unterschiedlich und komplex sind die einzelnen Tätigkeiten. Somit ist und bleiben das Einfädeln von Brems- oder Schaltzughüllen in den Rahmen, das Anschließen und Entlüften von Bremsen, die Montage von Brems- und Schalthebeln und das Lenkerbandwickeln in den Händen der Montage-Arbeiter:innen.



"Hinzu kommt, dass in der Fahrradindustrie nicht jeder Fahrradrahmen maßhaltig ist", ergänzt Alexander Schnöll, CEO und Mitgründer des oberösterreichischen Fahrrad-Lohnfertigers WSF. Bei einigen Chargen stimmen etwa die Bohrungen in den Rahmen ganz oder wurden vergessen oder die Geometrie stimme nicht ganz überein. Damit nun trotzdem ein Fahrrad entstehen kann, müsse man solcherlei Probleme erkennen und dann entscheiden, was zu tun ist - also beispielsweise Bohrungen neu setzen oder größer machen. "All das wird eine Maschine nie können", betont Schnöll. Auch was die Position der Hersteller. und Zulieferbetriebe betrifft, unterscheiden sich die Automotive- und die Fahrradindustrie. In der Autmobilindustrie sind die Zulieferteile qualitativ sehr hochwertig, da auch der Druck auf die Lieferanten entsprechend hoch ist. In der Fahrradindustrie sind die Machtverhältnisse allerdings anders verteilt. "Deshalb werden hier mehr falsche/fehlerhafte Teile produziert als in der Automobilindustrie. Und das muss dann in der Montage ausgebügelt werden", so Schnöll. Dennoch orientiert er sich mit seinem Unternehmen am Vorbild der Automobilbranche, die für ihren hohen Automatisierungsgrad bekannt ist. Doch was genau nimmt er sich davon mit?

