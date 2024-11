„Die Wiener Industrie ist oft in Nischen unterwegs und fliegt daher etwas unter dem Radar“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Wien. „Doch die Unternehmen leisten in vielerlei Hinsicht Großartiges für uns alle, und dafür gebührt ihnen ebenso großer Dank.“



So beträgt der Produktionswert der Industrie mittlerweile 39 Mrd. Euro. Das macht Wien zum zweitstärksten Bundesland nach Oberösterreich. Zuletzt trug die Industrie 7,3 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung zur Wirtschaft Wiens bei und beschäftigte fast 47.000 Menschen.

Lesetipp: AustroCel Hallein modernisiert den Standort