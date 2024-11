„Wir nutzen die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen und richten den Blick nach vorn. Genau jetzt ist es entscheidend, in die Zukunft zu investieren und die Transformation voranzutreiben“, betont Dr. Wolfram Kalt, Geschäftsführer von AustroCel Hallein. „Die aktuelle Modernisierung des Standortes und die Investitionen in die Hydrogel-Produktion sind Teil unserer langfristigen Strategie. So wollen wir auch in schwierigen Zeiten wettbewerbsfähig bleiben und nachhaltige Lösungen für die Märkte von morgen sowie eine Industrie der Zukunft schaffen.“

Während des aktuellen Werkstillstands wurden wesentliche Anlagen inspiziert, modernisiert und zum Teil erneuert. Insgesamt fließen mehrere Millionen Euro in die Modernisierung des Standortes, gibt das Unternehmen bekannt. „So treiben wir die Transformation voran, erhöhen die Schlagzahl und steigern die Sicherheit unserer Anlagen“, hält Kalt fest.

