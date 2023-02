Der Umsatz des Unternehmens konnte gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1,8% auf 54,6 Millionen € gesteigert werden. Seit Jahresbeginn 2022 entwickelten sich jedoch Märkte und Produktsegmente unterschiedlich: Während in der Corona-Hochphase die hochwertigen ALPEN-Bohrer durch den Heimwerkerboom stark zulegten, zeigt die Absatzkurve seit Jahresbeginn einen Knick nach unten, liegt jedoch trotz Rückgangs von 1,7% immer noch über dem Vor-Corona-Umsatz.

Exportmärkte dominieren

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig, werden aber von den Exportmärkten dominiert, zumal die Exportquote bei 80% liegt. In Chile konnte u.a. der Absatz um 25,2% angehoben werden, ebenso legten die Umsätze in den Niederlanden um 23,9% überproportional zu. Im Gegenzug brach der Markt in Russland, Weißrussland und der Ukraine ein. „Weitere Rückgänge sind mittlerweile auch in den angrenzenden Ländern verstärkt wahrnehmbar. Die Zuwächse im DACH-Bereich und in Italien bewegen sich moderat im Bereich von 1,8 – 2,0%“, so Claudia Zoff.