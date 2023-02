Niob ist einer der begehrtesten Stoffe der Erde. Und das kommt nicht von ungefähr: Der Werkstoff wird meist dort verwendet, wo die Anforderungen besonders extrem sind. Zum Beispiel als Ummantelung von Kernbrennstäben, in Raketentriebwerken oder an deren Außenhaut, wo sehr hohe Temperaturen entstehen. Dank Niob konnte das Space Shuttle den enormen Temperaturen widerstehen, die beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre an den Materialien wirken. So wurden Hülle und Steuerruder zu Testzwecken in einem Hochofen der NASA einer Temperatur von mehr als 1.000 Grad Celsius ausgesetzt. Das Material zeigte an der obersten Schicht der Niob-Legierung nur wenige Kratzspuren. Kein Wunder, denn der Schmelzpunkt von Niob liegt bei sagenhaften 2.477 Grad Celsius.

Nur wenige Metalle verhalten sich so resistent gegenüber hohen Temperaturen. Ohne die zahlreichen Rohre, Schrauben, Muttern, Drähte und Bleche aus Niob würden die Erfolge in der Raumfahrt weitaus bescheidener ausfallen. Auch im Baubereich, wenn vor allem ein sehr hohes Maß an Stabilität gefordert ist, kommt man an Niob kaum vorbei. Wie z. B. für kilometerlange Pipelines, Hochspannungsmasten oder hohe Brückensäulen.