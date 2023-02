Niemand will Kosten und Mühen aufwänden um Lager regelmäßig nachschmieren zu müssen, Dichtungen auf ihre Dichtigkeit und Lager auf ihre Beweglichkeit hin prüfen zu müssen. Der Verzicht auf diese Wartungstätigkeiten klingt daher allzu verlockend. Dabei folgen verschiedene Lager verschiedenen Konzepten.



Wartungsfreie Kugel- und Wälzlager halten solange der (Schmier-)Vorrat reicht. Die meisten von ihnen sind ab Werk wartungsfrei – was bedeutet, als dass diese „initialgeschmiert“ und entsprechend abgedichtet ausgeliefert werden. Einmal verbaut, braucht der Anwender sich dann um nicht mehr viel kümmern. Die Dichtung hält das für die Funktion des Lagers unentbehrliche Schmierfett im Lager. Doch große Mengen Schmutz, feiner Staub, hohe Temperaturen und mit Druck beaufschlagte Flüssigkeiten stellen Dichtungen auf Dauer vor Probleme. Kann die Schmierung irgendwann doch entweichen, anderweitig angegriffen oder verdrängt werden, muss das Lager getauscht werden. Sprich: Ganz so wartungsfrei ist das Ganze dann doch nicht.



