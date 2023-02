Rohstoffmangel, steigende Preise sowie die Herausforderung nachhaltig und zugleich effizient zu produzieren, bewegen die Industrie heute mehr denn je. Der Schmierstoff steht bei Optimierungen aber oft nicht im Fokus der Unternehmen. Er kann hierbei aber unterstützen. Mit der richtigen Beratung können durch den Einsatz der passenden Spezialschmierstoffen Einsparungen bei Energie, Emission, Materialwirtschaft, Risikomanagement, Abfall oder Wasserverbrauch erzielt werden.



In den letzten Jahren hat sich gerade bei der Entwicklung von leistungsstarken und nachhaltigen Spezialschmierstofflösungen viel getan. So untersucht zum Beispiel der führende Hersteller für Spezialschmierstoffe, Klüber Lubrication, schon bei der Entwicklung, welche nachhaltigen Aspekte seine Neuentwicklungen dem Anwender am Ende bringen. So entstanden Lösungen, wie zum Beispiel HydroLubricants, Hybridfette und neue Grundöle auf Naturbasis. Dies ist nur ein kleiner Abriss an Innovationen, an denen Forscherteams von Klüber Lubrication auf internationaler Ebene und in Zusammenarbeit mit Unternehmen arbeiten.