Wer wir sind und woher wir fachlich kommen:

Hinter der AQUASLIDE Lubricants GmbH stehen zwei Personen: Isabelle Kellersperg, Geschäftsführerin und der Entwickler Johann Kellersperg. Isabelle Kellersperg ist eine Quereinsteigerin - erst mit der Erfindung von AQUASLIDE ist sie beruflich in der Schmierstoffbranche gelandet - davor war sie in der Marketing- und Eventbranche tätig. Das Thema Schmierstoffe begleitet sie aber schon ihr ganzes Leben - als Tochter eines Schmierstoffentwicklers und aufgrund des Vorhandenseins eines Familienunternehmens in dieser Branche. Johann Kellersperg hat sich seit seinem Studienabschluss an der Universität für Bodenkultur der Forschung und Entwicklung von Schmierstoffen verschrieben. In den 1980er Jahren hat er mit dem von ihm entwickelten weltweit ersten biologischen Schmierstoff auf Rapsölbasis für Kettensägen aufhorchen lassen und rund um dieses Produkt sein erstes Unternehmen gegründet. Sein Ziel war es immer, mit Produktinnovationen die besten technischen Bedingungen für die Industrie zu schaffen, dabei aber Mensch und Natur zu schützen.

Wie wir auf die zündende Idee gekommen sind:

Das Ziel von Johann Kellersperg lag darin, eine gesundheitsfreundliche Alternative zu den bis dato im Einsatz befindlichen Kühlschmierstoffen zu entwickeln. Dabei ging er von einem komplett neuen Ansatz aus - Wasser als Basis der Formulierung: Wasser hat von sich aus eine gute Kühlung und Wasser hat auch von sich aus eine gute Schmierfähigkeit. Durch Ergänzung einer raffinierten Additivtechnologie wurde ein Kühlschmiermittel entwickelt, das den hohen technischen Anforderungen der zerspanenden Industrie entspricht und dabei neue Standards im Bereich der Arbeitsgesundheit setzt.