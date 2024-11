Ein normaler Seilaufzug kann erst als Bauaufzug genutzt werden, wenn der Rohbau fertiggestellt ist und die Anlage montiert wurde. Beim JumpLift sei das anders: „Der speziell für Hochhäuser entwickelte Bauaufzug nutzt den Schacht, bevor der Bau abgeschlossen ist. Durch die temporäre Installation von Plattformen im offenen Schacht kann der KONE JumpLift nach jedem Baufortschritt in regelmäßigen Abständen in höhere Stockwerke versetzt werden“, erklärt Joachim Hahn.

Und es gibt auch Unterschiede zu klassischen Außenaufzügen, wie das Unternehmen in einer Aussendung festhält. So würden die von KONE eingesetzten Hochleistungsbauaufzüge als komfortabler, leistungsfähiger, sicherer und wetterunabhängig gelten. Bisher war der JumpLift auf Gebäude mit Maschinenräumen begrenzt. Nun können auch maschinenraumlose Aufzüge genutzt werden, die nach den Bauarbeiten in KONE "MonoSpace" DX -Anlagen umgebaut werden. Weltweit wird der JumpLift laut KONE in Gebäuden mit neun oder mehr Geschossen eingesetzt, wo maschinenraumlose Anlagen erforderlich sind.

Erstmals bei einem Projekt in Österreich wird KONE SideFlow eingesetzt. Die Software ermöglicht es, einen der beiden JumpLifts per App zu steuern und Nutzungsrechte an verschiedene Gewerke während des Bauprozesses zu vergeben. Durch die genaue Steuerung sollen Engpässe vermieden und der Material- und Personentransport optimal organisiert werden können. „KONE SideFlow hilft uns, die Logistik effizient zu steuern. So können wir den Bauablauf weiter beschleunigen,“ erklärt Hahn.