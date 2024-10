Die Wirtschaftskrise hat auch den heimischen Anlagenbau stark getroffen – das steht außer Frage. Doch trotz der widrigen Umstände zeigt sich die Branche besonders resilient. Unternehmen, die konsequent auf Innovation und Forschung setzen, haben sich im FACTORY-Ranking als die wahren Krisengewinner herauskristallisiert. Mit strategischen Investitionen in neue Technologien, einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und einer hohen Anpassungsfähigkeit haben sie nicht nur die Krise bewältigt, sondern gehen gestärkt daraus hervor. Im Folgenden präsentieren wir die Top-10 und geben Einblicke in die Erfolgsstrategien, die sie an die Spitze des Rankings geführt haben.