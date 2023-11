In der Papier- und Verpackungsindustrie wurden Entscheidungen lange aufgrund von Kosten und Funktionalität getroffen. Mittlerweile aber steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Allerdings mangelt es vielen Unternehmen an einer stringenten Strategie. „Wer bei Nachhaltigkeit und Innovation konsequent auf die richtigen Themen setzt, kann gegenüber dem Wettbewerb einen deutlichen Vorteil erreichen und anderen Marktanteile abnehmen“, ist Florian Müller, Bain-Partner und Branchenexperte überzeugt.



Papier, Kunststoff, Metall oder Glas - auf welche Materialien die Papier- und Verpackungsindustrie künftig den Fokus legen will, ist noch unklar. Viele Hersteller tun sich schwer, hier Entscheidungen zu treffen. Und das nicht ohne Grund. So schneiden laut aktuellem Bain-Report beispielsweise flexible Verpackungen aus Kunststoff wie leichte Folien oder Beutel zwar in Bezug auf die CO2- Emissionen bei Produktion und Transport mit am besten ab, allerdings sind sie am wenigsten kreislauffähig oder biologisch abbaubar. „Bei der Wahl des Verpackungsmaterials gibt es derzeit keinen klaren Sieger“, stellt Silvan Goeldi, Associate Partner bei Bain in Wien und Branchenkenner, fest. „Die nachhaltigste Option kann je nach Anwendung und geografischer Lage stark variieren.“ Führende Unternehmen würden deshalb vielmehr die Umweltauswirkungen verschiedener Materialien bewerten und den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen – von der Rohstoffgewinnung und Produktion über den Transport bis hin zum Ende des Produktlebenszyklus.

Trotz neuer Herausforderungen bleibt der Papier- und Verpackungssektor weltweit eine Wachstumsindustrie. Dem Bain-Report zufolge könnte die Branche bis 2026 ihren Umsatz auf rund 1,2 Billionen US-Dollar steigern. Gemessen an 2021 würde dies einem Plus von rund 21 Prozent entsprechen. Dabei wird die Kategorie Kartonverpackung am stärksten zulegen und in puncto Wachstum das Plastiksegment übertreffen.

