NKE Austria hat für die Verpackung seiner 20 kg schweren Kugellager in der Vergangenheit Standardkartons verwendet. Das waren laschen-geklebte Kartons in Einfachwelle. "Diese Verpackung eignet sich zumeist für konventionelle Lager, jedoch nicht für Wälzlager mit Keramik-Bestandteilen, da kein Schutz vor Beschädigung gegeben ist", weiß Stefan Kaltenberger, der bei Mondi Grünburg die Produktentwicklung leitet. Die unzureichende Standardverpackung führte häufig zu Transportschäden an den Produkten, was dem Kugellager-Hersteller zusätzlichen Aufwand mit Neusendungen und Nachproduktionen bescherte. Als Alternative zu den alten Kartons dachte man auch Holzkisten an, dagegen sprach aber deren aufwändiges und kompliziertes Handling. Gemeinsam mit NKE Austria hat Kaltenberger in relativ kurzer Zeit eine Verpackung erarbeitet, die für den Kugellager-Transport in die USA besseren Schutz bietet: die NKE Hybrid Bearings Box.



Vor allem das Gewicht der Wälzlager stellte die Entwickler:innen vor Herausforderungen. Von Seiten der Konstruktion galten die Sicherheit und die Unversehrtheit des Lagers als oberste Devise. Auch das Handling sollte dabei nicht zu kurz kommen. Durch den individuellen Druck an der Innenseite der Box verbesserte Kaltenberger und sein Team auch die Benutzerfreundlichkeit der Verpackung.



Die größte Besonderheit der Bearings Box an der Außenseite eingebaute digitale Sensor. Dieser färbt sich rot, sobald eine vordefinierte Kraft überschritten wurde, also ein eventueller Transportschaden vorliegen könnte. "Sobald der rot gefärbten Sensor entdeckt wird, kann mit der NKE-App der angedruckte Data-Matrix-Code auf der Verpackung gescannt werden. Somit erhält NKE alle Informationen, die benötigt werden, in Echtzeit und der Kunde bekommt in nur wenigen Augenblicken eine individuelle Antwort über die weitere Vorgehensweise", erklärt der Produktentwickler.



Die Kosten für die neue Verpackung sind pro Stück höher als die zuvor verwendete Standardverpackung. Allerdings hatte sich diese angesichts des hohen Ausschussgrads als nicht für den Überseetransport geeignet erwiesen. "Da unsere Verpackung für mehrere Lagertypen verwendbar ist, überzeugt unser Produkt eindeutig bei Preis/Leistung", argumentiert Kaltenberger.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!