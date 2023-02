Über NKE

NKE stellt Standard- und Sonderlager für alle industriellen Anwendungen her. Konstruktion, Produktentwicklung, Produktion und Endbearbeitung von Komponenten, Montage, Qualitätssicherung, Logistik sowie Vertrieb und Marketing sind am Hauptsitz in Steyr zentralisiert. Neben der Produktentwicklung und Anwendungstechnik bietet NKE ein umfassendes Angebot an technischen Dienstleistungen, Beratung, Dokumentation und Schulung. NKE Wälzlager werden in 12 Vertriebsbüros und durch 240 Handelspartner in 80 Ländern vertrieben.

