EVVA ist ein seit 1919 familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Wien Meidling, das aktuell weltweit 830 MitarbeiterInnen beschäftigt. Einen starken Fokus legt die Firma auf Forschung und Entwicklung, was an mehr als 300 Patenten ersichtlich wird. Dementsprechend baut man dort auch Eigenmaschinen, die zu 100 Prozent trocken laufen. Ein Großteil der Trockenbearbeitungsmaschinen von EVVA liegen in Einwallers Verantwortungsbereich. "Wir haben ca. 600 Betriebsmittel, davon sind etwa 100 spanabhebend", gibt er einen Einblick in den Shopfloor. Die Rundtaktmaschinen werden laut Einwaller Ende des Jahres 100 Prozent trocken sein, im CNC-Bereich laufen etwa 20 Prozent der Maschinen trocken.

(Passend dazu: EVVA: Wiener bauen schmieröllose Rundtaktmaschine)