Sumitomo Drive Technologies erweitert sein Angebot um das energieeffizientes Antriebspaket BBB-H IE5. Es wurde für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen, wie etwa Gepäckförderanlagen an Flughäfen, die Paketsortierung in Logistikzentren oder automatische Lagersysteme entwickelt. Das Antriebspaket bewegt sich im Leistungsbereich von 0,75-4 kW und besteht aus einem Sumitomo-Kegelstirnradgetriebe in direkt angebauter Kombination mit einem leistungsstarken Lafert HPS IE5 Permanentmagnet-Synchronmotor, sowie den Invertek-Frequenzumrichtern der Serien Optidrive E3 oder P2.



Es wurde gemeinsam von Sumitomo, Lafert und Invertek unter dem Dach von Sumitomo Drive Technologies entwickelt. Die einzelnen Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um höchste Energieersparnis und Kompaktheit in Hochgeschwindigkeits-Anwendungen zu erzielen.