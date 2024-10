In über 160 Ländern der Welt können Produkte des schwäbischen Familienunternehmens Stihl gekauft werden. Die Geräte und deren Komponenten werden weltweit in sieben Ländern auf vier Kontinenten gefertigt. 2024 feiern zwei der internationalen Produktionsgesellschaften ihr 50-jähriges Bestehen: Stihl Inc. in den USA und das Kettenwerk in der Schweiz.



1971 war Stihl eigenen Aussagen zufolge zur meistverkauften Motorsägen-Marke weltweit aufgestiegen. Hans Peter Stihl, Sohn des Firmengründers, trieb die Internationalisierung der Produktions- und Vertriebsstruktur voran. Der Startschuss für die erste Fertigung außerhalb Deutschlands fiel 1973 in Brasilien. Kurz darauf gründete Stihl die Produktionsgesellschaften in der Schweiz und den USA. Heute ist Stihl zudem mit Werken in Österreich, China und auf den Philippinen vertreten. Das jüngste Mitglied im Fertigungsverbund ist ein neues Werk in Rumänien, das 2025 den Betrieb aufnehmen und eine neue Akku-Fertigung beheimaten wird.

Lesetipp: Stihl Kettenwerk: Björn Rosenplänter übernimmt Geschäftsführung

In einem globalen Fertigungsverbund produziert Stihl alle wesentlichen Komponenten wie Druckgussteile, Zylinder, Schienen oder Sägeketten selbst. Ab 2025 wird das Unternehmen auch EC-Motoren für Akku-Geräte am Stammsitz in Waiblingen herstellen. Stihl bezeichnet sich selbst als den einzigen Hersteller weltweit, der Motor, Schiene und eine Vielzahl von Sägeketten selbst entwickelt und produziert.