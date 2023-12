Das Stihl Kettenwerk in der Schweiz wurde 1974 gegründet und zählt heute über 1.000 Mitarbeitende. Heute betreibt die Firma zwei Standorten in Wil und Bronschhofen, wo rund 70 verschiedene Sägekettentypen hergestellt werden. Dazu kommen ca. 30 unterschiedliche Heckenscherenmesser. Stihl ist laut eigenen Angaben der weltweit einzige Motorsägenhersteller, der neben Motoreinheit und Führungsschienen eine Vielzahl an Sägeketten selbst entwickelt und produziert. Stihl-Vorstand Martin Schwarz betont diesen Vorteil: "Das Schweizer Kettenwerk ist unverzichtbarer Teil unseres internationalen Fertigungsverbundes und mit seinem umfangreichen Know-how ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil für die gesamte Stihl Gruppe". Nun bekommt das Kettenwerk einen neuen Chef.

Björn Rosenplänter wurde 1977 in Dinslaken, Deutschland, geboren und ist verheiratet. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, hat einen Master in Quality Systems Management und einen Abschluss als Master of Business Administration. Er war in verschiedenen Führungspositionen in Deutschland, den USA und Thailand tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Varian Medical Systems Particle Therapy GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Siemens-Gruppe. Björn Rosenplänter ist bereits zum 01. Januar 2023 in das Unternehmen eingetreten, um in einem umfassenden Onboarding-Programm alle wesentlichen Schnittstellen, Prozesse, Anforderungen sowie Kundinnen und Kunden in der Stihl Gruppe kennenzulernen.

Rosenplänters VorgängerJoachim Zappe war mehr als 17 Jahre in verschiedenen Funktionen im Stammhaus der STIHL Gruppe tätig, bevor er 2009 die Leitung des Schweizer Kettenwerks übernahm. Nun freut er sich auf neue Herausforderungen im Stammhaus in Waiblingen.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!