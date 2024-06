„Es handelt sich um eine absolute Jahrhundert-Expansion, mit der wir unsere Marktstellung deutlich festigen und ausbauen werden. Diese strategische Vergrößerung ermöglicht es uns nicht nur, unsere hohe Produktqualität langfristig zu sichern, sondern auch unsere internationale Präsenz auf neuen Märkten zu erhöhen. Durch die Verdoppelung unserer Kapazitäten sind wir bestens gerüstet, um unsere Rolle als Weltmarktführer weiter zu festigen und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung zu setzen“, betonen Andreas Cretnik und Gerhard Merdonik, die Mitglieder des Alwera-Vorstands unisono.

Dies wird insbesondere auf Basis der neuen Infrastruktur realisiert: Durch die insgesamt sieben neuen Hektar an Betriebsflächen – das neu erschlossene Areal teilt sich etwa zur Hälfte in Lager- bzw. Produktionsflächen inklusive Büros auf – entstehen massive Vorteile. Zum einen wird auf den neuen Flächen die Lagerung von bis zu 20.000 Tonnen an Rohwaren – das entspricht dem Jahresbedarf – für die gesamte Lebensmittelproduktion ermöglicht. Zum anderen werde „ein massiv verbessertes Handling des Warenflusses sowie verkürzte Transportwege ermöglicht“, sagt Alwera-Vorstandsmitglied Cretnik. Heißt konkret: Die bis dato 13 externen Lagerflächen werden künftig am Standort in Wollsdorf zusammengezogen. „Durch die Übernahme und Integration von zusätzlichen Kapazitäten optimieren wir unseren Warenfluss signifikant. Die Reduzierung der Anzahl an Außenlagern und der damit verbundenen Logistikwege führt nicht nur zu einer strafferen Betriebsführung, sondern auch zu deutlichen CO2-Einsparungen“, erklärt Alwera-Vorstandsmitglied Cretnik.