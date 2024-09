Das Unternehmen stellt unter anderem eine Vielzahl von Schaumstoffprodukten her, darunter Matratzen, Flugzeugsitze und andere Polsterungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Verpackungen für Lebensmittel und Non-Food-Artikel. Zudem spielt Greiner eine bedeutende Rolle im medizinischen Sektor, wo essenzielle Produkte wie venöse Blutentnahmeröhrchen und Corona-Testkits gefertigt werden.



Im Jahr 2014 begann Greiner, seine IT-Systeme zu zentralisieren, um Ressourcen effizienter zu nutzen und eine einheitliche Verwaltung der IT-Infrastruktur zu ermöglichen. Diese Zentralisierung brachte neue Herausforderungen mit sich, da alle IT-Systeme in einem Netzwerk zusammengeführt wurden. Das vergrößerte die potenzielle Angriffsfläche. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, diese Angriffsfläche effektiv zu schützen und eine kontinuierliche 24-Stunden-Überwachung sicherzustellen.

Lesetipp: Innovation in der Kreislaufwirtschaft

Trotz einer leistungsfähigen internen IT-Abteilung waren die einzelnen Mitarbeitenden stark in die manuelle Bearbeitung von Sicherheitswarnungen eingebunden. Die Vielzahl an Fehlalarmen und der Bedarf an kontinuierlicher Sicherheitsabdeckung hinderten sie daran, sich auf strategisch wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Eine innovative und robuste Lösung war erforderlich, um die Effizienz zu steigern und die Mitarbeitenden zu entlasten.