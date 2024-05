Heinzle studierte an der Fachhochschule Dornbirn Geschäftsprozess- und Projektmanagement. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei Kraft Foods (heute Mondelez) sowohl in Österreich als auch in Frankreich. Ihre nächsten beruflichen Stationen führten sie über die Personalberatung Iventa zu Coca-Cola HBC und später zum Industrieunternehmen RHI Magnesita, bevor sie im April 2023 als Strategic Head of People & Culture zu Greiner stieß. Sigrid Heinzle sammelte in den vergangenen 20 Jahren umfassende nationale und internationale Erfahrung in verschiedensten HR-Experten- und Führungsfunktionen. In die Umsetzung und Weiterentwicklung der neuen gruppenweiten HR-Strategie und neuer HR-Initiativen für Greiner bringt sie nun diese vielfältigen HR-Perspektiven ein.

"Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die kommenden Herausforderungen. Bereits jetzt leisten die HR-Teams an allen Standorten jeden Tag großartige Arbeit, was sich in zahlreichen erfolgreichen Initiativen zeigt. Die Zusammenführung unseres Know-hows in diesem Bereich ist maßgeblich für den zukünftigen Erfolg von Greiner“, so Sigrid Heinzle, Vice President People & Culture bei Greiner.