Greiner Zeroplast ist nicht das erste Start-up mit einem Produktionsstandort in Spillern, das von Greiner gefördert wurde. Im Vorjahr hat sich Greiner Innoventures am Start-up Hempstatic beteiligt, das ebenso in Spillern sitzt und dort Paneele für Schalldämmungen aus Hanf produziert. Bei Greiner sei man überzeugt, dass innovative Start-ups und andererseits die etablierte Industrie – voneinander profitieren können, heißt es in einer Aussendung.



