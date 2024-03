Der verstärkte Einsatz von Rezyklaten sowie Produktinnovationen mit der Vorgabe „Design für Recycle“ werden angestrebt. Ziel ist es, die Kunststoffe so lange wie möglich im Kreislauf zu halten. Der Paradigmenwechsel in Richtung Kreislaufwirtschaft ist bereits in vollem Gange. Treiber dieses Wandels ist verstärkt der europäische Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, der die Rahmenbedingungen vorgibt. Die Änderungen der Abfallrahmenrichtlinie, der Verpackungsverordnung, des Abfallwirtschaftsgesetzes, der EU-Taxonomie und Ecodesign-Richtlinien werden davon abgeleitet. Unternehmen reagieren, indem sie bestehende Recycling-Pläne vertiefen und neue Strategien entwerfen.

Beim Verpackungshersteller Greiner wurde etwa analysiert und welche neuen Arten von Rezyklaten sich für welche Verpackungen eignen und für welche Branchen sie zugelassen sind. Generell schied das Unternehmen Produkte aus, die nicht wiederverwertbar waren. „Auch im Jahr 2024 setzen wir verstärkt auf die drei R: Reduzieren, was eingespart werden kann (reDUCE); nutzen, was mehrmals eingesetzt werden kann (reUSE) und recyceln, was nicht wieder eingesetzt werden kann (reCYCLE). Ein großes Wachstumspotenzial sehen wir im Neudenken von Business-Modellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Jedes Produkt, das möglicherweise in einem Teil der Wertschöpfung als Abfall gilt, muss für den Nächsten einen Wertstoff darstellen und so den Kreislauf schließen“, erklärt Beatrix Praeceptor, CEO von Greiner Packaging, die Strategie des Unternehmens.