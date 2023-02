Technische Keramik ist ein Hochleistungswerkstoff. Als solcher genießt er weniger Aufmerksamkeit wie etwa Stahl oder Aluminium, dennoch ist er auch für den Maschinenbau von Bedeutung. Technischer Keramiken sind von ihren Ausgangsstoffen her reiner als jene, die man aus dem Alltag kennt. Man denke nur an Kaffekannen, Fliesen oder Waschbecken.

Erfahren Sie im Folgenden sieben interessante Fakten über Keramik. Quelle: Richerson, David W. The Magic of Ceramics. Second ed. The American Ceramic Society, 2012.