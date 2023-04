ZwickRoell Gruppe blickt auf über 160 Jahren Erfahrung in der Material- und Bauteilprüfung zurück. Das Unternehmen ist in der statischen Prüfung tätig und verzeichnet ein signifikantes Wachstum bei Betriebsfestigkeits­prüfsystemen. In Zahlen ausgedrückt: Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 255 Mio. EUR. Zur Firmengruppe ZwickRoell gehören mehr als 1.650 Mitarbeiter:innen und Produktionsstandorte in Deutschland, Großbritannien und Österreich. Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, Spanien, USA, Mexiko, Brasilien, Singapur und China, sowie weltweite Vertretungen in 56 Ländern.