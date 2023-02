"So haben wir unter anderem das Kompetenzzentrum Pörner Water ins Leben gerufen. Unsere Wasserexperten unterstützenalle Industriezweige bei der Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs und der Emissionen ihrerverfahrenstechnischen Anlagen“, fügt Schlossnikel hinzu. Das neueste Großprojekt ist der Bau der ersten industriellen Pörner-Bio-Silikat-Anlage in Thailand. Die eigens entwickelte nachhaltige Technologie ermöglicht die Herstellung reiner Bio-Silikate auf der Basis der Asche von Reishülsen, die CO2-neutral in Biomasse-Kraftwerken generiert wird und die globale Silikatindustrie bei der Dekarbonisierung ihrer Produkte wie z.B. „Green Tires“, Waschmittel, Kosmetik, Bauprodukte oder Katalysatoren unterstützen wird.

Blick in die Zukunft

Das Unternehmen strebt ein weiteres, gesundes Wachstum an und sieht dabei besonders in Deutschland großes Potential. „Mit unserer Tochter EDL Anlagenbau in Leipzig haben wir seit vielen Jahren eine erfahrene und leistungsfähige Mannschaft an Bord. Im aktuellen gesamtwirtschaftlichen Transformationsprozess, in dem Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft oder Nutzung regenerativer Energien eine wichtige Rolle spielen, bieten Pörner und EDL neue Prozesse u.a. für Wasserstoff und Power-to-X.“, berichtet Andreas Pörner, Geschäftsführer von Pörner.

Weitere spannende Artikel:

Österreichs größte Anlagenbauer 2022

KERNER Maschinenbau: Neuer Gebietsleiter für Österreich