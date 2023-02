Bessere Vorhersagen durch modulare Prozesse

Neue digitale Technologie wird auch eingesetzt, um bessere Vorhersageprozesse zu entwickeln und diese schlanker und modularer zu gestalten. Sie ermöglicht den Herstellern, Montagelinien, Prozesse und Materialeinsatz sehr genau an die eigenen Anforderungen anzupassen. Dies wiederum erlaubt bessere Prognosen und eine bedarfsgerechte „on-demand" Fertigung. Unternehmen können nun virtuelle Designs verwenden, um neue nachhaltige Produktionsmodelle in der virtuellen Realität zu testen, bevor sie in der CO2-intensiven „physischen" Realität eingesetzt werden. Ein Beispiel ist das sogenannte digital Twinning (digitaler Zwilling), um den Energieverbrauch in den Produktionsdesignprozessen zu reduzieren.

Gezieltes Design begünstigt die Kreislaufwirtschaft

Führende Unternehmen der verarbeitenden Industrie gestalten ihre Fertigungsprozesse neu, um die Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Dazu gehört oft ein langfristig angelegter Businessplan für den Umgang mit Materialien und die Prinzipien des „Design for Sustainability" in der Produktion. Der Bau von Einrichtungen zur Demontage vorhandener Produkte führt zur besseren Nutzung von Ersatzteilen und verbessert deren TCO (Total Cost of Ownership, Gesamtbetriebskosten). Zu diesem Zweck ist das Produktdesign mit weniger Prozessen, nachhaltigeren Inputs und sogar einer Verkürzung der Lebensdauer maschinenintensiver Produkte zu verknüpfen, um Vorteile von iterativen Innovationen in der elektrischen Effizienz zu erzielen.

Weitere interessante Artikel zum Thema Nachhaltigkeit im Betrieb:

Was grüne Produktion wirklich grün macht

Warum die Energiewende jetzt geplant werden muss